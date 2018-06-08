Порошенко назвав головну тему зустрічі "нормандської четвірки"

Питання звільнення українських політв’язнів у Росії буде одним з пріоритетних на зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація).

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму, передає прес-служба глави держави.

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11 червня Павло (Клімкін, – "24") вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату. І першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації мінських угод, є питання заручників,

– заявив Порошенко.

Він також додав, що на зустрічі тристоронньої групи у Мінську Ірина Геращенко офіційно передала лист із списком із 23 росіян, які здійснювали шпигунську діяльність в Україні, для передачі РФ в обмін на українських політв’язнів.

Глава держави наголосив, що питання звільнення українських заручників присутнє в усіх його міжнародних переговорах, а Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон запевнили його, що "міжнародна солідарність і тиск на Росію продовжиться".

Також, Президент висловив підтримку усім українським заручникам і попросив передати їм, що Україна й надалі буде боротися за їхнє звільнення.

"Ви всі потрібні нам живими", – звернувся Порошенко до усіх заручників, які голодують.

Нагадаємо, 8 червня президент Євроради Дональд Туск закликав держави-члени "Великої сімки" висловити підтримку українському режисеру Олегу Сенцову, якого незаконно ув'язнили в Російській Федерації.