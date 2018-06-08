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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Туск зробив важливе звернення до країн "Великої сімки" щодо Олега Сенцова

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Туск пояснив, як "Велика сімка" може врятувати життя Сенцову
Туск пояснив, як "Велика сімка" може врятувати життя Сенцову / Фото з відкритих джерел

Держави-члени "Великої сімки" повинні висловити підтримку українському режисеру Олегу Сенцову, якого незаконно ув'язнили в Російській Федерації.

Про це заявив президент Євроради Дональд Туск виступаючи на брифінгу в Канаді перед початком саміту "Великої сімки", передає УНН.

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"Хочу зробити важливе звернення щодо справи Олега Сенцова - українського кінорежисера, який брав участь в протестах Євромайдану у Києві і який виступав проти анексії Криму Росією. Наразі він відбуває 20-річне ув’язнення в колонії суворого режиму в Сибіру після політично вмотивованого судового процесу в РФ, в результаті якого він був звинувачений у тероризмі", – заявив Туск.

Президент Євроради зауважив, що сьогодні, 11 червня, 26-й день голодування, якого Сенцов збирається дотримуватись, вимагаючи звільнення 64-х українських політв’язнів.

Тому я закликаю лідерів показати підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати його життя,
— наголосив він.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я режисера значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Дональд Туск Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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