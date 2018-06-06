Російський режисер розповів про дивний блиск в очах Сенцова, який голодує

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов з кожним днем свого голодування помітно слабшає, його стан викликає занепокоєння.

Про це в коментарі ТСН розповів російський режисер-документаліст Аскольд Куров, який днями бачився з Сенцовим у російській колонії.

Курков прибув до Києва із Лабитнангі – російського міста, де на сьогодні утримується Сенцов. Куров був готовий до того, що йому не дозволять побачитись з українцем, проте їх зустріч все ж відбулась.

Читайте також: Все дуже погано, Сенцов вже дійсно на межі, – адвокатка

Із Сенцовим Куров розмовляв 45 хвилин. Темою розмови було мистецтво кіно. При цьому Аскольд розповів Олегові, як 2 та 3 червня по всьому світу люди виходили на акції на підтримку Сенцова.

Для нього усе це було новиною, і він жадібно усе це слухав, і було видно, як багато це для нього значить. І передавав усім величезний привіт, величезну подяку,

– зазначив Куров.

Водночас він наголосив, що стан Сенцова викликає занепокоєння.

"Дивний з’явився якийсь блиск в очах, і трохи каламутний погляд. Ну звісно, це від голоду", – розповів Куров.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після початку голодування Сенцов схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.