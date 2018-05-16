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Бранець Кремля Сенцов оголосив голодування

2032 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцмережі

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Як розповів бранець Кремля своєму адвокату Дмитру Дінзе, до цього він готувався близько півтора місяці, пише "Медіазона". 

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"Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії, перейшов на баланду та їв мінімальну кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки", – повідомив правозахисник.  

Також він попередив підзахисного про всі можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я. Однак Сенцов заявив, що готовий померти, якщо вимоги не буде виконано, передає "Громадське". 

Дінзе додав, що у колонії Сенцова вмовляли припинити голодування та приїжджали представники Ради з прав людини. Однак згодом незаконно засуджений у Росії все ж написав заяву про голодування на ім'я начальника колонії, де вказав як вимогу для її припинення звільнення 64 українських політв'язнів, щоправда не назвав імен. За словами адвоката, вимога не стосується режисера особисто.

Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським судом, що перебуває у колонії міста Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою її припинення є звільнення всіх українських політв'язнів знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні,
— мовиться у його заяві.

Сенцов, голодування, полонені, в'язні Кремля
Олег Сенцов оголосив голодування: заява бранця Кремля 

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До слова, після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик: зараз він – стабільний. Адвокат пікреслив, що будь-яких вимог чи претензій безпосередньо до колонії "Білий ведмідь" Сенцов не пред'являє.

"Співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії зазвичай вдаються до попереджень голодувань шляхом направлення ув'язнених на психолого-психіатричну експертизу: там їх визнають неосудними, щоб застосовувати заходи насильницького медикаментозного лікування та годування. Але у матеріалах справи Сенцова вже є результати психолого-психіатричної експертизи, яка визнала режисера повністю осудним", - констатував правозахисник. 

Нагадаємо, на початку березня сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сповістила, що стан здоров’я її брата суттєво погіршився. А трохи згодом військовий експерт Юрій Колесников заявив, що Олега Сенцова отруїли.

Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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