У політв'язня Сенцова різко погіршилося здоров'я

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов надіслав рідним лист про свій стан здоров'я, за його словами, йому погіршало.

Про це проінформувала його сестра Наталія Каплан у Facebook.

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"Прийшов лист від Олега. Передає усім привіт і запевняє, що у нього все нормально. Хоча при цьому пише, що у нього сиплються зуби і випадає волосся. Він відмічає, що там (у колонії — ред.) здоров'я змінюється повільно, але безповоротно", – зазначила сестра.

Нагадаємо, український режисер та політв’язень Росії Олег Сенцов, як і раніше, перебуває в колонії російського міста Лабитнангі. Сенцова нікуди не перевозили.

