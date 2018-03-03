Ув'язнення Олега Сенцова: що режисер читає та чим займається у вільчий час

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – суворе ув'язення за Північним полярним колом: майже 4 роки кримчанина, українського режисера Олега Сенцова російська влада утримує за гратами. Російський суд звинуватив його в тероризмі і призначив покарання – 20 років колонії суворого режиму. Що Олег Сенцов пише про себе в листах?

Також у випуску: Навіщо Росія масово звозить до Криму росіян. У яку халепу втрапив російський гурт Pussy Riot в Криму. Чи знають кримчани кандидати в президенти на виборах в Росії. Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.