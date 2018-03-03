Ув'язнення Олега Сенцова: що режисер читає та чим займається у вільчий час
Крим.Реалії 18:22, 3 березня 406 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – суворе ув'язення за Північним полярним колом: майже 4 роки кримчанина, українського режисера Олега Сенцова російська влада утримує за гратами. Російський суд звинуватив його в тероризмі і призначив покарання – 20 років колонії суворого режиму. Що Олег Сенцов пише про себе в листах?
Також у випуску:
Навіщо Росія масово звозить до Криму росіян.
У яку халепу втрапив російський гурт Pussy Riot в Криму.
Чи знають кримчани кандидати в президенти на виборах в Росії.
Ведучий:
журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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