Заключение Олега Сенцова: что режиссер читает и чем занимается в свободное время
Крым.Реалии 18:25, 3 марта 259 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – строгое лишение свободы за Северным полярным кругом: почти 4 года крымчанина, украинского режиссера Олега Сенцова российские власти удерживают за решеткой. Российский суд обвинил его в терроризме и назначил наказание - 20 лет колонии строгого режима. Что Олег Сенцов пишет о себе в письмах?
Также в выпуск:
Зачем Россия массово свозит в Крым россиян.
В какую беду попала российская группа Pussy Riot в Крыму.
Знают ли крымчане кандидатов в президенты на выборах в России.
Ведущий:
журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 Канал
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