Заключение Олега Сенцова: что режиссер читает и чем занимается в свободное время

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – строгое лишение свободы за Северным полярным кругом: почти 4 года крымчанина, украинского режиссера Олега Сенцова российские власти удерживают за решеткой. Российский суд обвинил его в терроризме и назначил наказание - 20 лет колонии строгого режима. Что Олег Сенцов пишет о себе в письмах?

Также в выпуск: Зачем Россия массово свозит в Крым россиян. В какую беду попала российская группа Pussy Riot в Крыму. Знают ли крымчане кандидатов в президенты на выборах в России. Ведущий: журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.