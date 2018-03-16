У политзаключенного Сенцова резко ухудшилось здоровье

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал родным письмо о своем состоянии здоровья, по его словам, ему стало хуже.

Об этом проинформировала его сестра Наталья Каплан в Facebook.

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"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыпятся зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что там (в колонии – ред.) здоровье меняется медленно, но безвозвратно", – отметила сестра.

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный России Олег Сенцов, по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги. Сенцова никуда не перевозили.