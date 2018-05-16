Пленник Кремля Сенцов объявил голодовку

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму.

Как рассказал пленник Кремля своему адвокату Дмитрию Динзе, к этому он готовился около полутора месяцев, пишет "Медиазона".

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"Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество пищи, подготавливая организм к голодовке, которую объявил после подготовки", – сообщил правозащитник.

Также он предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены, передает "Громадське".

Динзе добавил, что в колонии Сенцова уговаривали прекратить голодовку и приезжали представители Совета по правам человека. Однако впоследствии незаконно осужденный в России все же написал заявление о голодовке на имя начальника колонии, где указал как требование для ее прекращения увольнение 64 украинских политзаключенных, правда, не назвал имен. По словам адвоката, требование не относится к нему лично.

Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом, и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является увольнение всех украинских политзаключенных находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине,

— говорится в его заявлении.

Олег Сенцов объявил голодовку: заявление пленника Кремля

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К слову, после начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик: сейчас он – стабильный. Адвокат подчеркнул, что каких-либо требований или претензий непосредственно к колонии "Белый медведь" Сенцов не предъявляет.

"Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России обычно прибегают к предупреждениям голоданий путем направления заключенных на психолого-психиатрическую экспертизу: там их признают невменяемыми, чтобы применять меры насильственного медикаментозного лечения и кормления. Но в материалах дела Сенцова уже есть результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая признала режиссера полностью вменяемым", - констатировал правозащитник.

Напомним, в начале марта сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья ее брата существенно ухудшилось. А чуть позже военный эксперт Юрий Колесников заявил, что Олега Сенцова отравили.