В России отравили Олега Сенцова, – эксперт

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова отравили.

Об этом но сказал в эфире "Обозреватель TV".

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Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу",

— добавил он.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.