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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт

24761 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / tsn.ua

Військовий експерт Юрій Колесников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова отруїли.

Про це він сказав в ефірі "Обозреватель TV".

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Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу",
– додав він.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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