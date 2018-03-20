У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт

Військовий експерт Юрій Колесников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова отруїли.

Про це він сказав в ефірі "Обозреватель TV".

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Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу",

– додав він.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.