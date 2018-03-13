Політв'язень Сенцов готовий просити про помилування у Росії, – адвокат

Український режисер та засуджений в Росії Олег Сенцов "готовий написати" прохання про помилування, якщо стоятиме питання про його обмін.

Про це заявив адвокат політв'язня Дмитро Дінзе, передає "Радіо Свобода".

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Юриста запитали чи готовий Сенцов просити про помилування, на що він відповів ствердно.

"А іншого варіанту і не буде, швидше за все. Всі політв’язні, в тому числі Савченко (Надія Савченко – "24"), проходили через цю процедуру. Тут ти або пишеш і їдеш, або сидиш далі. Олег готовий написати", – сказав Дінзе.

За словами адвоката, український режисер чекає обміну, "але сам каже, що це буде дуже нескоро".

Нагадаємо, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова передати РФ близько 20 росіян, затриманих у зоні конфлікту на Донбасі, в обмін на звільнення українців, які незаконно утримуються на території Росії – Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Гриба, Карп'юка, Клиха та інших бранців.

Хто такий Олег Сенцов? Український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.