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Геращенко назвала умову, за якої РФ зможуть передати 20 затриманих росіян

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Україна готова передати Росії близько 20 затриманих за звільнення бранців Кремля
Україна готова передати Росії близько 20 затриманих за звільнення бранців Кремля / Фото з відкритих джерел

Українська сторона готова передати РФ близько 20 росіян, затриманих у зоні конфлікту на Донбасі, в обмін на звільнення українців, які незаконно утримуються на території Росії.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає "Укрінформ".

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"В Україні затримані або вже відбувають покарання близько 20 росіян, засланих сюди російською владою воювати проти України. Ці громадяни РФ ідентифіковані, вони були затримані у зоні конфлікту. І вони засуджені на достатньо великі терміни в Україні. Українська сторона готова їх передати Росії за звільнення українських бранців – Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Гриба, Карп'юка, Клиха та інших бранців", – сказала вона.

Геращенко звернулася до російського керівництва із закликом забрати своїх громадян, які були відправлені воювати проти України, та звільнити українських заручників.

Вона наголосила, що українська влада шукає "усі можливі механізми, майданчики, важелі та канали, щоб звільнювати українських в’язнів".

Нагадаємо, 2 березня Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака в обмін на двох співробітників російського ФСБ.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі заручники Ірина Геращенко Олег Сенцов Роман Сущенко
Джерело: 24 Канал
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