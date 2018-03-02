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Геращенко назвала условие, при котором РФ смогут передать 20 задержанных россиян

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Украина готова передать России около 20 задержанных в обмен на освобождение пленников Кремля
Украина готова передать России около 20 задержанных в обмен на освобождение пленников Кремля / Фото из открытых источников

Украинская сторона готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

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"В Украине задержаны или уже отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российской властью воевать против Украины. Эти граждане РФ идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на большие сроки в Украине. Украинская сторона готова передать их России за освобождение украинских пленников – Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюка, Клиха и других пленников", – сказала она.

Геращенко обратилась к российскому руководству с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Она подчеркнула, что украинская власть ищет "все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освобождать украинских заключенных".

Напомним, 2 марта Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на двоих сотрудников российского ФСБ.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия заложники Ирина Геращенко Олег Сенцов Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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