Геращенко назвала условие, при котором РФ смогут передать 20 задержанных россиян

Украинская сторона готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

Читайте также: Опубликован список имен украинских политзаключенных России

"В Украине задержаны или уже отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российской властью воевать против Украины. Эти граждане РФ идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на большие сроки в Украине. Украинская сторона готова передать их России за освобождение украинских пленников – Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюка, Клиха и других пленников", – сказала она.

Геращенко обратилась к российскому руководству с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Она подчеркнула, что украинская власть ищет "все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освобождать украинских заключенных".

Напомним, 2 марта Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на двоих сотрудников российского ФСБ.