Россия вернула похищенных украинских пограничников в обмен на сотрудников ФСБ

Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ вблизи границы в Сумской области пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на двух сотрудников российского ФСБ.

Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Как и обещал, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года,

– написал он.

Как сообщает "Интерфакс", обмен состоялся 2 марта около 11:00 на нейтральной полосе российско-украинской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области.

При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года на Херсонщине военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, 3 октября 2017 связь с пограничниками Игорем Дзюбаком и Богданом Марцонем исчезла во время мониторинга границы. Впоследствии российская сторона официально сообщила о задержании украинцев якобы за незаконное пересечение границы.