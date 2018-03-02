Росія повернула викрадених українських прикордонників в обмін на співробітників ФСБ

Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ поблизу кордону в Сумській області прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака в обмін на двох співробітників російського ФСБ.

Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Як і обіцяв, ще двоє українців визволені з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року,

– написав він.

Як повідомляє "Інтерфакс", обмін відбувся 2 березня близько 11:00 на нейтральній смузі українсько-російського державного кордону в районі пункту пропуску "Гоптівка" Харківської області.

При цьому Україна передала російській стороні затриманих влітку 2017 року на Херсонщині військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Кузнєцова і Аскара Кулуба.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року зв'язок з прикордонниками Ігорем Дзюбаком та Богданом Марцонем зник під час моніторингу кордону. Згодом російська сторона офіційно повідомила про затримання українців нібито за незаконний перетин кордону.