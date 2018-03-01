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Опубликован список имен украинских политзаключенных России

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Список украинских политзаключенных России
Список украинских политзаключенных России / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств с просьбой осудить политические репрессии России, а также помочь освободить политических заключенных-граждан Украины. За принятие одобрения обращение проголосовал 241 народный депутат.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, в своем обращении Верховная Рада Украины призвала парламенты иностранных государств усиливать политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-оккупанта до полного прекращения им агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кроме того, парламент призвал осудить "преследования оппонентов оккупации, в том числе путем незаконного заключения и осуждения общественных активистов по ложным и/или сфальсифицированным обвинениям в совершении преступлений".

Народные депутаты в обращении также призвали использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по России для немедленного освобождения заложников, захват которых вызвано вооруженной агрессией РФ против Украины, а также освобождение граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ.

В обращении Верховной Рады названы фамилии более 50 граждан Украины: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислава Клых, Николай Карпюк, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Сергей Литвинов, Алексей Чирний, Валентин Выговский, Руслан Зейтуллаев, Ферат Сайфуллаевой, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Теймур Абдуллаев, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Николай Шиптур, Эмиль Минасов, Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов, Руслан Трубач, Исмаил Рамазанов, Евгений Каракашев.

К слову, по данным Министерства юстиции Украины, в результате аннексии Крыма Россией политическими заключенными Кремля стали 64 гражданина Украины.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Верховная Рада Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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