"Нам их не отдают": Сорвалось освобождение 5 украинцев с оккупированного Донбасса

Освобождение 5 украинцев с оккупированных территорий Донбасса сорвалось, однако уже 2 марта Украина ждет возвращения домой двух граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

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Геращенко рассказала, что 28 февраля в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где украинскую сторону представляли Виктор Медведчук, обмудсмен Валерия Лутковская и эксперты СБУ, на которой "состоялась непростая дискуссия о продлении освобождения заложников".

"К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают. Процесс искусственно блокируется. У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти", – подчеркнула она.

По словам Геращенко, в пятницу, 2 марта, Украина ждет хороших новостей об освобождении двух граждан, которых незаконно удерживают в России.

Также во время дискуссии об освобождении пленных, представители боевиков требовали передать им россиян, воевавших в Донецкой и Луганской областях против украинской армии.

Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудившихся россиян РФ, что направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, других пленников),

– отметила политик.

Вице-спикер ВР подчеркнула, что не теряет надежду, что "вытащим ребят из ОРДЛО, но переговоры идут тяжело".

Кроме того, Геращенко рассказала, что украинские представители в группе подняли вопрос о возвращении украденного или "отжатого" боевиками имущества заложников, которых освободили в декабре, и отметили вопиющее нарушение прав и незаконное содержание "по надуманным поводам" людей в ОРДЛО, преследуемых за проукраинскую позицию.

Напомним, 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что двое украинских заложников вернутся домой из России до конца текущей недели, и об этом уже договорено.

По информации СМИ, из плена могут освободить двух пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.