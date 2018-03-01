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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Нам їх не віддають": Зірвалося звільнення 5 українців з окупованого Донбасу

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Геращенко заявила, що звільнення п'яти українців з ОРДЛО зірвалося
Геращенко заявила, що звільнення п'яти українців з ОРДЛО зірвалося / uain.press

Звільнення 5 українців з окупованих територій Донбасу зірвалося, проте вже 2 березня Україна чекає на повернення додому двох громадян, яких утримують в російських тюрмах.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

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Геращенко розповіла, що 28 лютого в Мінську відбулося засідання гуманітарної групи, де українську сторону представляли Віктор Медведчук, обмудсмен Валерія Лутковська та експерти СБУ, на якій "відбулася непроста дискусія щодо продовження звільнення заручників".

"На жаль, поки що немає зрушень і просувань в питанні звільнення заручників в ОРДЛО, їх нам не віддають. Процес штучно блокується. У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, хоч начебто все мало відбутися", – наголосила вона.

За словами Геращенко, у п'ятницю, 2 березня Україна чекатиме добрих новин щодо звільнення двох громадян, яких незаконно утримують в Росії.

Також під час дискусії щодо звільнення полонених, представники бойовиків вимагали передати їм росіян, які воювали в Донецькій та Луганській областях проти української армії.

Представники ОРДЛО наполягають на передачі їм громадян РФ, які "боролись за молодие рєспублікі і защіщалі русский язик". Позиція української сторони тут незмінна: ми готові передати заблудлих росіян РФ, яка направила їх на Донбас воювати проти українців, в обмін за звільнення бранців Кремля (Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, інших бранців),
– зазначила політик.

Віце-спікер ВР підкреслила, що не втрачає надію, що "витягнемо хлопців з ОРДЛО, але переговори йдуть важко".

Окрім того, Геращенко розповіла, що українські представники в групі підняли питання про повернення вкраденого або "віджатого" бойовиками майна заручників, яких звільнили у грудні, та наголосили на кричущому порушенні прав і незаконне утримання "за надуманими приводами" людей в ОРДЛО, переслідуваних за проукраїнську позицію.

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Петро Порошенко розповів, що двох українських заручників повернуть додому з Росії до кінця поточного тижня, і про це вже домовлено.

За інформацією ЗМІ, з полону можуть звільнити двох прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Ірина Геращенко Мінськ
Джерело: 24 Канал
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