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Звільнення заручників з Росії: ЗМІ дізналися, кого можуть повернути з полону

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Двох українських прикордонників звільнять у межах анонсованого Порошенком обміну
Двох українських прикордонників звільнять у межах анонсованого Порошенком обміну / Фото з відкритих джерел

У найближчий час з полону Росії можуть звільнити двох українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на власні джерела.

Як відомо, 28 лютого Президент України Петро Порошенко розповів, що двох українських заручників повернуть додому до кінця поточного тижня, і про це вже домовлено.

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У межах анонсованого президентом України Петром Порошенком звільнення заручників з Російської Федерації повернуться українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь,
– йдеться у повідомленні.

Проте, за інформацією видання, в обмін на них Україна передасть Росії затриманих у Херсонській області двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року зв'язок з прикордонниками Ігорем Дзюбаком та Богданом Марцонем зник під час моніторингу кордону. Згодом російська сторона офіційно повідомила про затримання українців нібито за незаконний перетин кордону. У Держприкордонслужбі заявляють, що українців викрали російські колеги під час зустрічі безпосередньо на кордоні двох держав.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Петро Порошенко заручники Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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