Освобождение заложников из России: СМИ узнали, кого могут вернуть из плена

В ближайшее время из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на собственные источники.

Как известно, 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что двоих украинских заложников вернут домой до конца текущей недели, и об этом уже есть договоренность.

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В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из Российской Федерации вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь,

– говорится в сообщении.

Однако, по информации издания, в обмен на них Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, 3 октября 2017 года связь с пограничниками Игорем Дзюбаком и Богданом Марцонем пропала во время мониторинга границы. Впоследствии российская сторона официально сообщила о задержании украинцев якобы за незаконное пересечение границы. В Госпогранслужбе заявляют, что украинцев похитили российские коллеги во время встречи непосредственно на границе двух государств.