Опублікований список імен українських політичних в’язнів Росії

В четвер, 1 березня, Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав із проханням засудити політичні репресії Росії, а також допомогти звільнити політичних в’язнів-громадян України. За прийняття схвалення звернення проголосував 241 народний депутат.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, у своєму зверненні Верховна Рада України закликала парламенти іноземних держав посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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Окрім того, парламент закликав засудити "переслідування опонентів окупації, у тому числі шляхом незаконного ув’язнення і засудження громадських активістів за безпідставними та/або сфальсифікованими звинуваченнями у вчиненні злочинів".

Народні депутати у зверненні також закликали використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Росії задля негайного звільнення заручників, захоплення яких спричинене збройною агресією РФ проти України, а також звільнення громадян України, які незаконно утримуються в РФ.

У зверненні Верховної Ради названо прізвища понад 50 громадян України: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Станіслава Клих, Миколи Карпюк, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов, Арсен Джеппаров, Сергій Литвинов, Олексій Чирній, Валентин Вигівський, Руслан Зейтуллаєв, Ферат Сайфуллаєв, Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Теймур Абдуллаєв, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Микола Шиптур, Еміль Мінасов, Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязім Аметов, Руслан Трубач, Ісмаіл Рамазанов, Євген Каракашев.

До слова, за даними Міністерства юстиції України, внаслідок анексії Криму Росією політичними в'язнями Кремля стали 64 громадянина України.