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Политзаключенный Сенцов готов просить о помиловании у России, – адвокат

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Олег Сенцов
Олег Сенцов "готов написать" прошение о помиловании у России / Фото из открытых источников

Украинский режиссер и осужденный в России Олег Сенцов "готов написать" прошение о помиловании, если будет стоять вопрос о его обмене.

Об этом заявил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, передает "Радио Свобода".

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Юриста спросили готов ли Сенцов просить о помиловании, на что он ответил утвердительно.

"А другого варианта и не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе Савченко (Надежда Савченко – "24"), проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, либо сидишь дальше. Олег готов написать", – сказал Динзе.

По словам адвоката, украинский режиссер ждет обмена, "но сам говорит, что это будет очень нескоро".

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России – Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюка, Клиха и других пленников.

Кто такой Олег Сенцов? Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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