Вакарчук в США присоединился к акции в поддержку Сенцова: появились фото
Известный украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук принял участие в глобальной акции с требованием освободить из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.
На своей странице в Twitter Вакарчук распространил сообщение от сообщества Евромайдан SOS.
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На фото он на фоне здания Стэнфордского университета США держит плакат с надписью #FreeSentsov.
Кроме Вакарчука, в глобальной акций к 4-й годовщине аннексии Россией Крыма приняло участие немало активистов.
Напомним, осенью 2017 года Святослав Вакарчук сообщил, что едет учиться и преподавать в Стэнфордском университете США. 2 декабря он даже там запел.
Источник: 24 Канал
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