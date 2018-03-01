Вакарчук в США присоединился к акции в поддержку Сенцова: появились фото

Известный украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук принял участие в глобальной акции с требованием освободить из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

На своей странице в Twitter Вакарчук распространил сообщение от сообщества Евромайдан SOS.

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На фото он на фоне здания Стэнфордского университета США держит плакат с надписью #FreeSentsov.

Кроме Вакарчука, в глобальной акций к 4-й годовщине аннексии Россией Крыма приняло участие немало активистов.

Напомним, осенью 2017 года Святослав Вакарчук сообщил, что едет учиться и преподавать в Стэнфордском университете США. 2 декабря он даже там запел.