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Вакарчук в США присоединился к акции в поддержку Сенцова: появились фото

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Святослав Вакарчук присоединился к акции в поддержку Сенцова
Святослав Вакарчук присоединился к акции в поддержку Сенцова / Twitter

Известный украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук принял участие в глобальной акции с требованием освободить из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

На своей странице в Twitter Вакарчук распространил сообщение от сообщества Евромайдан SOS.

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На фото он на фоне здания Стэнфордского университета США держит плакат с надписью #FreeSentsov.

Кроме Вакарчука, в глобальной акций к 4-й годовщине аннексии Россией Крыма приняло участие немало активистов.

Напомним, осенью 2017 года Святослав Вакарчук сообщил, что едет учиться и преподавать в Стэнфордском университете США. 2 декабря он даже там запел.

Теги: Новости Украины Новости США заложники Украинцы в плену РФ Святослав Вакарчук Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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