Вакарчук у США долучився до акції на підтримку Сенцова: з'явились фото
Відомий український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук взяв участь у глобальній акції з вимогою звільнити з російського ув'язнення українського режисера Олега Сенцова.
На своїй сторінці у Twitter Вакарчук поширив допис від спільноти Євромайдан SOS.
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На фото він на фоні будівлі Стенфордського університету США тримає плакат із написом #FreeSentsov.
Окрім Вакарчука, у глобальній акцій до 4-х роковин анексії Росією Криму взяло участь чимало активістів.
Нагадаємо, восени 2017-го Святослав Вакарчук повідомив, що їде вчитися і викладати у Стенфордському університеті США. 2 грудня він навіть там заспівав.
Джерело: 24 Канал
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