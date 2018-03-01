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Вакарчук у США долучився до акції на підтримку Сенцова: з'явились фото

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Святослав Вакарчук долучився до акції на підтримку Сенцова
Святослав Вакарчук долучився до акції на підтримку Сенцова / Twitter

Відомий український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук взяв участь у глобальній акції з вимогою звільнити з російського ув'язнення українського режисера Олега Сенцова.

На своїй сторінці у Twitter Вакарчук поширив допис від спільноти Євромайдан SOS‏.

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На фото він на фоні будівлі Стенфордського університету США тримає плакат із написом #FreeSentsov.

Окрім Вакарчука, у глобальній акцій до 4-х роковин анексії Росією Криму взяло участь чимало активістів.

Нагадаємо, восени 2017-го Святослав Вакарчук повідомив, що їде вчитися і викладати у Стенфордському університеті США. 2 грудня він навіть там заспівав.

Теги: Новини України Новини США заручники Українці в полоні РФ Святослав Вакарчук Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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