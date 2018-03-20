МЗС України вимагає термінового доступу консула до Сенцова
Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації надати негайний доступ консула до українського режисера Олега Сенцова. Адже з'явилася інформація про погіршення стану його здоров'я.
Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.
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У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега,
– повідомила вона.
Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, заявляє, що чутки про те, що Олега Сенцова отруїли – нісенітниця.
"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що??? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітницю... Він там нема на курорті, 4 роки в'язниці, в тому числі не крайній півночі, ясний пень здоров'я не додають", – написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Каплан.
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, в ефірі телеканалу "ObozTV" військовий експерт Юрій Колесников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова отруїли.
Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.