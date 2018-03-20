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МЗС України вимагає термінового доступу консула до Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації надати негайний доступ консула до українського режисера Олега Сенцова. Адже з'явилася інформація про погіршення стану його здоров'я.

Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

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У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега,
– повідомила вона.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, заявляє, що чутки про те, що Олега Сенцова отруїли – нісенітниця.

"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що??? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітницю... Він там нема на курорті, 4 роки в'язниці, в тому числі не крайній півночі, ясний пень здоров'я не додають", – написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Каплан.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, в ефірі телеканалу "ObozTV" військовий експерт Юрій Колесников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова отруїли.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов МЗС України
Джерело: 24 Канал
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