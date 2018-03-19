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Собчак попросила у Путіна про помилування двох політв’язнів з України

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Собчак попросила у Путіна про помилування Кольченка та Сенцова
Собчак попросила у Путіна про помилування Кольченка та Сенцова / Фото з вільних мереж

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак передала президентові РФ Володимирові Путіну папку з прізвищами політв’язнів, яких вона просить помилувати. Господар Кремля пообіцяв розглянути звернення.

Про це повідомляється на сайті штабу Собчак.

Так, у списку є імена 16 людей, серед яких є двоє українців – Олександр Кольченко та Олег Сенцов.

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"Кольченко Олександр Олександрович, 28 років. Затриманий 16 травня 2014 року. Як стверджує ФСБ, був членом "Правого сектора". Однак в самому "Правому секторі" спростували цю інформацію. Звинувачується в участі в терористичній спільноті і терористичному акті, скоєному організованою групою. Засуджений до відбування покарання в колонії суворого режиму. Термін позбавлення волі – 10 років", – мовиться у повідомленні штабу Собчак.

"Сенцов Олег Геннадійович, 41 рік. Кінорежисер. Звинувачується у створенні терористичної спільноти і скоєнні терористичних актів. Звинувачення Сенцова засновані на показаннях, даних під примусом. Сенцов заявив про застосовування до нього під час допитів тортур. Засуджений до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", – додали у штабі Собчак.

Окрім них, Собчак просить помилувати і росіян, засуджених за державну зраду, екстремізм, "застосування насилля" до поліцейського, наркотики тощо. Так, у списку росіян фігурує Олег Навальний – брат російського опозиціонера Олексія Навального.

До слова, раніше нардеп України Надія Савченко заявила, що отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Новини політики Ксенія Собчак Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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