Савченко звернулася з проханням до Путіна

Позафракційний нардеп України Надія Савченко стверджує, що під час зустрічей у Страсбурзі отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії, запланованих на 18 березня.

Про це Савченко сказала 15 березня на брифінгу в Києві.

"Останні три дні я перебувала у Страсбурзі у Європарламенті, де говорила про звільнення наших полонених і політичних в'язнів з тюрем в Росії... Я отримала живу надію на те, що протягом трьох місяців після президентських виборів і до початку спортивних подій в Росії це питання буде вирішене", – заявила політик.

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При цьому Савченко наголосила, що в Україну повернуться "не тільки заручники, а й політичні в'язні".

Нардеп також запевнила, що не вела переговори про звільнення українців безпосередньо з російською владою, а також не відвідувала РФ після суду над Станіславом Клихом і Миколою Карпюком. Савченко наголосила, що не знайома особисто із представником України у Тристоронній контактній групі, лідером "Українського вибору" Віктором Медведчуком.

Додамо, що під час брифінгу Савченко звернулася з проханням до президента Росії Володимира Путіна.

Володимире Путіне, Ви чудово знаєте, що я не писала Вам прохання про особисте помилування. Вам це добре відомо, але тепер як людина, як українка, як людина, яка пройшла цей шлях, як український політик я хочу звернутися до Вас із проханням. Відпустіть всіх українців, яких ви утримуєте у в’язницях окупованих територій і Російської Федерації,

– закликала нардеп.

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Вона також додала, що в українських в’язницях перебувають 20 громадян Росії та закликала Путіна "забрати їх".