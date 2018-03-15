Савченко обратилась с просьбой к Путину

Внефракционный нардеп Украины Надежда Савченко утверждает, что во время встреч в Страсбурге получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России, запланированных на 18 марта.

Об этом Савченко сказала 15 марта на брифинге в Киеве.

"Последние три дня я находилась в Страсбурге в Европарламенте, где говорила об освобождении наших пленных и политических заключенных из тюрем в России... Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев после президентских выборов и до начала спортивных событий в России этот вопрос будет решен", – заявила политик.

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При этом Савченко отметила, что в Украину вернутся "не только заложники, но и политические заключенные".

Нардеп также заверила, что не вела переговоры об освобождении украинцев непосредственно с российскими властями, а также не посещала РФ после суда над Станиславом Клихом и Николаем Карпюком. Савченко отметила, что не знакома лично с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком.

Добавим, что во время брифинга Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин, Вы прекрасно знаете, что я не писала Вам просьбу о личном помиловании. Вам это хорошо известно, но теперь как человек, как украинка, как человек, прошедший этот путь, как украинский политик я хочу обратиться к Вам с просьбой. Отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах оккупированных территорий и Российской Федерации,

– призвала нардеп.

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Она также добавила, что в украинских тюрьмах находятся 20 граждан России и призвала Путина "забрать их".