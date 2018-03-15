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Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко

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Надежду Савченко подозревают в подготовке государственного переворота
Надежду Савченко подозревают в подготовке государственного переворота / Фото из открытых источников

Внефракционному нардепу Надежде Савченко могут выдвинуть подозрение об участии в подготовке государственного переворота. Генпрокурор Юрий Луценко имеет достаточно оснований для этого.

Об этом заявил нардеп фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Савченко так и не пришла на допрос СБУ по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Следовательно, Луценко заявил, что будет добиваться снятия с нее депутатской неприкосновенности.

Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы обвинять ту же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с ней... Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота,
– сказал Геращенко.

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Он также заверил, что последний год Савченко ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

По словам Геращенко, российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

Политик обратил внимание на то, что суды России ни в одном процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем и петь украинский гимн.

"Только в процессе Савченко российский суд позволял присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ) из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", – убежден Геращенко.

Он также предположил, что если подтвердятся подозрения относительно Савченко, то Президент Украины Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

Напомним, 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. 14 марта Савченко вернулась в Украину.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Юрий Луценко Антон Геращенко ГПУ
Источник: 24 Канал
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