Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину. Вечером 14 марта она приземлилась в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", –поделилась впечатлениями от полета Савченко.

Савченко прибыла в Украину рейсом из Мюнхена. Однако, в детали своего путешествия нардеп внедряться не стала.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на 13 марта, однако нардеп покинула Украину для рабочего визита в ПАСЕ. Ее вызвали по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана. В связи с этим Луценко заявил, что будет добиваться снятия депутатской неприкосновенности с ней.