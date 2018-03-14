Савченко повернулась в Україну

Народний депутат України Надія Савченко повернулася в Україну. Ввечері 14 березня вона приземлилась в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє "112 Україна".

"Був дуже хороший політ, зустріла по дорозі дуже багато хороших людей – наших українців, які змушені їхати заробляти гроші за кордон", – поділилась враженнями від польоту Савченко.

Савченко прибула в Україну рейсом з Мюнхена. Однак, в деталі своєї подорожі нардеп вдаватись не стала.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко була викликана на допит в СБУ на 13 березня, проте нардеп покинула Україну для робочого візиту в ПАРЄ. Її викликали у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана. У зв’язку з цим Луценко заявив, що домагатиметься зняття депутатської недоторканності з неї.