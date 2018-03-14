Луценко пригрозив Савченко зняттям депутатської недоторканності

Народний депутат Надія Савченко так і не прийшла на допит до Служби безпеки України у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана. Відтак генеральний прокурор домагатиметься зняття депутатської недоторканності з неї.

Слова генпрокурора передав речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"У разі неявки нардепа Надії Савченко на допит в СБУ, я змушений подати до ВР подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт", – приводить слова Луценка Андрій Лисенко.

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Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко була викликана на допит в СБУ на 13 березня, проте нардеп покинула Україну для робочого візиту в ПАРЄ.