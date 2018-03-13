Савченко назвала умову, за якої з'явиться на допит в СБУ

Нардеп України Надія Савченко (позафракційний) стверджує, що не отримувала повістку про виклик на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, проте обіцяє прибути на допит у разі особистого оповіщення.

Про це Савченко написала на своїй сторінці у Facebook у листі на ім'я глави СБУ Василя Грицака.

Зазначимо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко була викликана на допит в СБУ на 13 березня, проте нардеп покинула Україну для робочого візиту в ПАРЄ.

"Офіційної повістки про виклик на допит мене як свідка у справі Володимира Рубана... особисто я не отримувала. Засоби масової інформації не є офіційним і надійним джерелом оповіщення...", – зазначила Савченко.

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У разі наявності наміру проведення за моєю участю слідчих дій, прошу передати мені наручні (на руки) виклик на допит в якості свідка в Службу безпеки України, після чого в установлений законом України триденний термін... я прибуду на допит в СБУ,

– написала нардеп.

Савченко також зазначила, що з 12 по 16 березня вона перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту у Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

За словами політика, про цю поїздку вона офіційно поінформувала перший відділ апарату Верховної Ради, тобто СБУ могла отримати цю інформацію в парламенті.