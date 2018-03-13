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Савченко назвала условие, при котором явится на допрос в СБУ

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Надия Савченко
Надия Савченко / Фото из соцсетей

Нардеп Украины Надежда Савченко (внефракционный) утверждает, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.

Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook в письме на имя главы СБУ Василия Грицака.

Отметим, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко был вызвана на допрос в СБУ на 13 марта, однако нардеп покинула Украину для рабочего визита в ПАСЕ.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля по делу Владимира Рубана ... лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения ...", – отметила Савченко.

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При наличии умысла проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручные (на руки) вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок ... я приду на допрос в СБУ,
– написала нардеп.

Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

По словам политика, об этой поездке она официально сообщила первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Теги: Новости политики Владимир Рубан Надежда Савченко Новости Украины СБУ ПАСЕ
Источник: 24 Канал
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