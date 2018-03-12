В карикатуре изобразили внезапный отъезд Савченко из Украины
Украинский художник Андрей Петренко создал и опубликовал в сети карикатуру на тему "исчезновения" из страны внефракционного нердепа Надежды Савченко.
Карикатура опубликована на Twitter-странице проекта kE?.
Отметим, 12 марта стало известно, что Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, однако нардеп в 4:00 выехала из Украины.
Так, на опубликованной карикатуре Савченко изображена в шапке и пальто, на которых с одной стороны прикреплена медаль с флагом Украины, а с другой — медали с флагами России, "ДНР" и "ЛНР".
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"Беги, Надя, беги...", — говорится в подписи к карикатуре.
Источник: 24 Канал
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