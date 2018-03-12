Соратница рассказала, куда делась Савченко

Народный депутат Надежда Савченко не получала повестки от СБУ для допроса по подготовке теракта "переговорщиком" Владимиром Рубаном.

Об этом заявила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

По ее словам, Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из России. Повесток, приглашений или любых других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", — сообщила Проторченко.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. При этом Савченко уехала за границу.



8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.