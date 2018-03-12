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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Соратниця розповіла, куди поділась Савченко

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Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Надія Савченко не отримувала повістки від СБУ для допиту щодо підготовки теракту "переговорником" Володимиром Рубаном.

Про це заявила заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко.

За її словами, Савченко перебуває з робочим візитом в ПАРЄ.

"Надія Савченко перебуває з робочим візитом в ПАРЄ, де в неї заплановані зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з Росії. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів, Надія Вікторівна, відповідно не отримувала", – повідомила Проторченко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Савченко викликали на допит до СБУ у справі щодо керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. При цьому Савченко виїхала закордон.

8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Надія Савченко Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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