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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Замах на президента та збройне захоплення ВР: ЗМІ опублікували текст підозри Рубану

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Соцмережі

Удень 9 березня до Шевченківського райсуду Києва доправили Володимира Рубана, який був керівником центру "Офіцерський корпус" і займався перемовинами з терористами на Донбасі щодо обміну полоненими.

Раніше сайт "24" повідомляв, що 8 березня затримали Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Окрім того, ЗМІ повідомили, що у помешканні Рубана провели обшук. Згодом стало відомо, що йому висунули обвинувачення у підготовці теракту, у незаконному поводженні зі зброєю та у готуванні до злочину.

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Як йдеться у повідомленні про підозру, яке опублікував ресурс "Страна", Рубан, зокрема, готував замахи на Президента України Петра Порошенка та інших перших осіб держави: голову РНБО Олександра Турчинова, очільника МВС Арсена Авакова та колишнього прем’єра Арсена Яценюка. Також у документі підкреслюється, що він мав намір зі зброєю захопити будівлю Верховної Ради, перед цим ліквідувавши правоохоронців, які охороняють парламент. Крім того, підкреслюється, що Рубан планував і обстріл з мінометів і гранатометів будівель Верховної Ради та Адміністрації Президента.

З метою вбивства Президента України, керівників силових структур України та інших державних діячів і співробітників правоохоронних органів; вбивства великої кількості людей в Києві; знищення та пошкодження будівель, а також інфраструктури в "Урядовому кварталі"; створення "стану хаосу", дестабілізації внутрішньої обстановки в країні, створення міжнародного іміджу України як держави, де фактично є відсутньою державна влада; створення умов, за яких сили, залучені до проведення антитерористичної операції, буде переміщено зі східних регіонів України до Києва, що дозволить Російської Федерації розпочати повномасштабний наступ і ввести на територію України під виглядом озброєних "миротворчих сил" підрозділи збройних сил Російської Федерації та незаконні збройні формування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР",
– наголошується у повідоленні про підозру Рубану.

Повний текст повідомлення про підозру Рубану, яке йому вручила СБУ:

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

Рубан, СБУ, Кримінал, вбивство, президент, ВР, Донбас

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"Громадське" з посиланням на його дружину Руслану передає, що Рубана вже привезли до Шевченківського райсуду Києва, де найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. "Українська правда" вже опублікувала фото з зали суду.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини Новини політики Фотоновини Війна на Донбасі Зброя Петро Порошенко Арсен Аваков Верховна Рада Володимир Рубан Президент України
Джерело: 24 Канал
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