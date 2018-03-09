Замах на президента та збройне захоплення ВР: ЗМІ опублікували текст підозри Рубану

Удень 9 березня до Шевченківського райсуду Києва доправили Володимира Рубана, який був керівником центру "Офіцерський корпус" і займався перемовинами з терористами на Донбасі щодо обміну полоненими.

Раніше сайт "24" повідомляв, що 8 березня затримали Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Окрім того, ЗМІ повідомили, що у помешканні Рубана провели обшук. Згодом стало відомо, що йому висунули обвинувачення у підготовці теракту, у незаконному поводженні зі зброєю та у готуванні до злочину.

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Як йдеться у повідомленні про підозру, яке опублікував ресурс "Страна", Рубан, зокрема, готував замахи на Президента України Петра Порошенка та інших перших осіб держави: голову РНБО Олександра Турчинова, очільника МВС Арсена Авакова та колишнього прем’єра Арсена Яценюка. Також у документі підкреслюється, що він мав намір зі зброєю захопити будівлю Верховної Ради, перед цим ліквідувавши правоохоронців, які охороняють парламент. Крім того, підкреслюється, що Рубан планував і обстріл з мінометів і гранатометів будівель Верховної Ради та Адміністрації Президента.

З метою вбивства Президента України, керівників силових структур України та інших державних діячів і співробітників правоохоронних органів; вбивства великої кількості людей в Києві; знищення та пошкодження будівель, а також інфраструктури в "Урядовому кварталі"; створення "стану хаосу", дестабілізації внутрішньої обстановки в країні, створення міжнародного іміджу України як держави, де фактично є відсутньою державна влада; створення умов, за яких сили, залучені до проведення антитерористичної операції, буде переміщено зі східних регіонів України до Києва, що дозволить Російської Федерації розпочати повномасштабний наступ і ввести на територію України під виглядом озброєних "миротворчих сил" підрозділи збройних сил Російської Федерації та незаконні збройні формування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР",

– наголошується у повідоленні про підозру Рубану.

Повний текст повідомлення про підозру Рубану, яке йому вручила СБУ:

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"Громадське" з посиланням на його дружину Руслану передає, що Рубана вже привезли до Шевченківського райсуду Києва, де найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. "Українська правда" вже опублікувала фото з зали суду.

Суд над Рубаном. Обирають запобіжний захід pic.twitter.com/OE8dT6cN9J — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 9 березня 2018 р.