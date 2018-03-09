Рубан придбав зброю через Захарченка, – військова прокуратура

За даними військової прокуратури, Володимир Рубан, якого затримали з арсеналом зброї на лінії розмежування з окупованим територіями, придбав через знайомство з лідером бойовиків Олександром Захарченком.

Про це йдеться в документах військової прокуратури, які зачитав суддя під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді Києва.

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Зазначається, що зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на не окуповану частину України.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт". Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.