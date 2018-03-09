Рубан приобрел оружие через Захарченко, – военная прокуратура

По данным военной прокуратуры, Владимир Рубан, которого задержали с арсеналом оружия на линии разграничения с оккупированным территориям, приобрел через знакомство с лидером боевиков Александром Захарченко.

Об этом говорится в документах военной прокуратуры, которые зачитал судья при избрании меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

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Отмечается, что оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез ее в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на не оккупированную часть Украины.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого дня. Кроме того, по информации СМИ, в помещении Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.