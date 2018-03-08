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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Спецслужбы задержали переговорщика Владимира Рубана

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Задержали переговорщика Владимира Рубана
Задержали переговорщика Владимира Рубана / Фото из открытых источников

Спецслужбы задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщили в соцсетях журналист Олег Чолах и волонтер Гайде Ризаева.

Кроме того, задержание подтвердили и источники издания InfoResist.

По данным источников, Рубана задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Задержание произошло из-за того, что Рубан перевозил "запрещенный товар".

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При этом, официальных комментариев от СБУ и Госпогранслужбы о задержании Рубана пока не было.

Издание "Факты" сообщает, что 8 марта СБУ провела обыски у Рубана.

"Искали какие-то рукописи и средства связи", – сообщил источник цель обысков по месту жительства Рубана.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Владимир Рубан АТО
Источник: 24 Канал
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