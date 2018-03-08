Спецслужби затримали переговорника Володимира Рубана
Спецслужби затримали керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це повідомили в соцмережах журналіст Олег Чолах і волонтер Гайде Різаєва.
Окрім того, затримання підтвердили і джерела видання InfoResist.
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За даними джерел, Рубана затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Затримання відбулося через те, що Рубан перевозив "заборонений товар".
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При цьому, офіційних коментарів від СБУ і Держприкордонслужби про затримання Рубана поки не було.
Видання "Факти" повідомляє, що 8 березня СБУ провела обшуки у Рубана.
"Шукали якісь рукописи і засоби зв'язку", – повідомило джерело.
Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
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