Затримання переговорника Рубана: з’явились перші деталі та відео
Лідера Центру звільнення полонених "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана затримали під час того, коли він намагався в’їхати з контрольованої бойовиками території так званої "ДНР".
Про це пише "Громадському радіо", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
За словами джерела, Рубана затримали з величезним арсеналом зброї.
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"Там було все, що хочеш. І навіть далеко не стрілкова зброя і боєприпаси", —розповідає джерело.
Рубана затримали в селищі Зайцеве Донецької області.
При цьому видання "Страна.ua", з посиланням на власні джерела, повідомляє, що зараз Рубан перебуває в СІЗО Маріуполя. Видання також опублікувало фото та відео з місця затримання.
Затримання Володиира Рубана
Джерело: 24 Канал
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