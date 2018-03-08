Затримання переговорника Рубана: з’явились перші деталі та відео

Лідера Центру звільнення полонених "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана затримали під час того, коли він намагався в’їхати з контрольованої бойовиками території так званої "ДНР".

Про це пише "Громадському радіо", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Рубана затримали з величезним арсеналом зброї.

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"Там було все, що хочеш. І навіть далеко не стрілкова зброя і боєприпаси", —розповідає джерело.

Рубана затримали в селищі Зайцеве Донецької області.

При цьому видання "Страна.ua", з посиланням на власні джерела, повідомляє, що зараз Рубан перебуває в СІЗО Маріуполя. Видання також опублікувало фото та відео з місця затримання.

Затримання Володиира Рубана