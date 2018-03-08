Задержание переговорщика Рубана: появились первые детали и видео

Лидера Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали во время того, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР".

Об этом пишет "Громадское радио", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Рубана задержали с огромным арсеналом оружия.

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"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы", —рассказывает источник.

Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области.

При этом издание "Страна.ua", со ссылкой на собственные источники, сообщает, что сейчас Рубан находится в СИЗО Мариуполя. Издание также опубликовало фото и видео с места задержания.

Задержание Владиира Рубана