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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Задержание переговорщика Рубана: появились первые детали и видео

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Владимир Рубан
Владимир Рубан / Фото из открытых источников

Лидера Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали во время того, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР".

Об этом пишет "Громадское радио", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Рубана задержали с огромным арсеналом оружия.

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"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы", —рассказывает источник.

Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области.

При этом издание "Страна.ua", со ссылкой на собственные источники, сообщает, что сейчас Рубан находится в СИЗО Мариуполя. Издание также опубликовало фото и видео с места задержания.

Задержание Владиира Рубана

Теги: Война на Донбассе Новости Украины СБУ Владимир Рубан АТО
Источник: 24 Канал
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