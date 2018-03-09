Рубану выдвинули обвинение в подготовке теракта и везут в Киев, – СМИ
Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану сообщено о подозрении.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины.
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Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". Обвинение будет представлять Военная прокуратура.
Сообщение о подозрении произошло в присутствии защитника.
Кроме того, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд, заседание может состояться уже 9 марта.
Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, который перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 в этот же день. Кроме того, по информации СМИ, в доме Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя.
Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.