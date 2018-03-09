В СБУ сообщили самую свежую информацию про Рубана

8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия. Сейчас он находится в СИЗО в Мариуполе.

Соответствующую информацию обнародовали в управлении Службы безопасности в Донецкой области, передает «Общественное радио».

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"Информации о месте избрания Владимиру Рубену пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", — отметил представитель пресс-службы ведомства Александр Чорнокожа.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозивший из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого день. Кроме того, по информации СМИ, в помещении Рубана провели обыск.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.