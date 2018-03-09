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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Луценко прокомментировал задержание Рубана: это не случайно

1883 Читати новину українською
Владимир Рубан
Владимир Рубан

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что задержание руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана было не случайным.

Соответствующий комментарий он оставил под сообщением в Facebook волонтера Мирослава Гая.

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Кроме того, Луценко заявил, что "никаких увольнений не будет".

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого день. Кроме того, в помещении Рубана провели обыск.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Рубан Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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