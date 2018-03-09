Луценко прокомментировал задержание Рубана: это не случайно

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что задержание руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана было не случайным.

Соответствующий комментарий он оставил под сообщением в Facebook волонтера Мирослава Гая.

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Кроме того, Луценко заявил, что "никаких увольнений не будет".

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого день. Кроме того, в помещении Рубана провели обыск.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.