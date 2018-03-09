Луценко прокоментував затримання Рубана: це не випадково

Генеральний прокурорЮрій Луценко переконаний, що затримання керівника «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана було не випадковим.

Відповідний коментар він залишив під повідомленням у Facebook волонтера Мирослава Гая.

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Окрім того, Луценко заявив, що "ніяких звільнень не буде".

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того у помешканні Рубана провели обшук.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.