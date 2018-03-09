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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У помешканні Рубана провели обшуки, – ЗМІ

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Фото з відкритих джерел

У четвер, 8 березня, за місцем проживання керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана та його дружини провели обшуки.

Спецслужби затримали Рубана 8 березня. Його впіймали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Рубан перевозив "заборонений товар".

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За інформацією джерела видання ICTV, у помешканні подружжя Рубанів побували співробітники СБУ. Оперативники начебто шукали "рукописи і засоби зв'язку".

При цьому співрозмовник видання сумнівається в законності проведення обшуку і вважає, що ця ситуація може бути провокацією, спрямованою на дискредитацію Рубана.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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